Зеленский ни на какой мир никогда не пойдет, уверен российский политолог

"Мир в Украине означает сразу смерть режима Зеленского. Это будет означать, что полмиллиона человек вернется и спросит Зеленского, за что мы умирали. Вы же нам обещали победу. Вы же нам обещали, что мы на Abrams будем ездить по Красной площади. Крым будет наш и прочие вещи. А теперь все умерли, а от Украины ничего не осталось. Она вся в долгах, все отдано. Полезные ископаемые отданы американцам. Значит, экономики нет, государства нет, за что умерли полмиллиона человек, а еще миллион покалеченных. И вот они все это спросят, - констатировал политолог. - Пока есть война, Зеленский может сидеть во дворце своем президентском. А когда войны нет, нужно выборы будет проводить. И на выборах-то с него тоже народ спросит. Поэтому просто это будет означать конец его власти. Поэтому он никогда ни на какой ни мир, ни на перемирие в реальности не пойдет".