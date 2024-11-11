Режим Зеленского потерял контроль над крупнейшим месторождением лития на западе ДНР

Украинская сторона фактически потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

"Режим Зеленского фактически потерял контроль над крупнейшим Шевченковским литиевым месторождением, которое долгое время находилось под оккупацией ВСУ. Наша армия постепенно продвигается к западной границе ДНР, в том числе в районе Покровска, Курахово и Великой Новоселки. Вести какую-либо разработку противник там больше не сможет, а вот экономике нашей страны оно еще послужит", - сказал Рогов.

По его словам, месторождение находится в западной части ДНР, его залежи в том числе захватывают Запорожскую область.

Рогов подчеркнул, что, помимо лития, в этом месторождении есть масса других ценных природных ресурсов, среди которых ниобий, бериллий, тантал.

"Шевченковское литиевое месторождение просто бесценно с точки зрения его стратегического значения. Занимает оно порядка 40 гектаров", - сказал Рогов.

Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.