Сразу же после того, как Зеленский оконфузился перед Трампом, британский премьер Стармер выразил "непоколебимую поддержку Украине". Зеленский в эфире телеканала Fox News извиняться за скандал отказался. Киевский главарь уже прибыл в Лондон. 2 марта там пройдет встреча европейских лидеров. Будут обсуждать, какие гарантии безопасности Европа может предоставить Киеву.

Ранее президент Франции Макрон и Стармер лично попытались убедить Трампа активно поддержать размещение европейских миротворцев в Украине после прекращения огня. Такой вот трансатлантический расклад. И что примечательно, самых активных лающих о войне не пригласили. Латвию, Литву и Эстонию исключили из участия в завтрашнем саммите по Украине в Лондоне, передает Sky News. Даже союзники не воспринимают всерьез это фиаско.