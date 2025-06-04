3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Зеленский провел крупные перестановки среди командующих ВСУ
Владимир Зеленский сменил командующих Десантно-штурмовыми войсками и Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также принял отставку командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно указам, опубликованным на сайте Зеленского, новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал Олег Апостол, а Роберт Бровди возглавил Силы беспилотных систем.
Апостол назначен вместо Игоря Скибюка, который занимал пост командующего Десантно-штурмовыми войсками с 11 февраля 2024 года. Бровди сменил Вадима Сухаревского, который возглавлял Силы беспилотных систем с июня прошлого года. Помимо указов об увольнении Сухаревского и Скибюка, на сайте опубликован указ об увольнении Александра Белоуса с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Причины увольнения в документах не отмечены.
При этом в вечернем обращении Зеленский сообщил о новых постах уволенных командующих. По его словам, Сухаревский назначен заместителем командующего оперативным командованием "Восток", а Скибюк - заместителем начальника Генштаба.
Также на сайте Зеленского опубликованы указы об увольнении Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и его назначении командующим Объединенными силами ВСУ. В своем обращении Зеленский пояснил, что Драпатый на новой должности "сосредоточится исключительно на боевых вопросах и сможет заниматься фронтом на 100 %". Драпатый подал в отставку 1 июня из-за удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области, в результате которого 12 военнослужащих погибли, более 60 получили ранения. В тот же день и Драпатый, и Зеленский признали, что это не первые удары, которые приводят к массовым жертвам среди украинских военных. При этом Зеленский не раскрыл, кто станет новым командующим Сухопутными войсками. "Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировка, подготовка, изменения в военкоматах и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", - сказал он.
Министр обороны Рустем Умеров также заявил, что новый командующий Сухопутными войсками будет скоро назначен и сосредоточиться на вопросах мобилизации. По его словам, все эти "важные кадровые решения приняты, чтобы укрепить ВСУ на фронте".