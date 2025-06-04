Зеленский провел крупные перестановки среди командующих ВСУ

Также на сайте Зеленского опубликованы указы об увольнении Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и его назначении командующим Объединенными силами ВСУ. В своем обращении Зеленский пояснил, что Драпатый на новой должности "сосредоточится исключительно на боевых вопросах и сможет заниматься фронтом на 100 %". Драпатый подал в отставку 1 июня из-за удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области, в результате которого 12 военнослужащих погибли, более 60 получили ранения. В тот же день и Драпатый, и Зеленский признали, что это не первые удары, которые приводят к массовым жертвам среди украинских военных. При этом Зеленский не раскрыл, кто станет новым командующим Сухопутными войсками. "Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировка, подготовка, изменения в военкоматах и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", - сказал он.