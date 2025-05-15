Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле

Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле, делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров, сообщает ТАСС.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины - делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, который запланирован на 15-16 мая 2025 года", - говорится в тексте документа.