Зеленский запросил у Запада 65 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета Украины

Владимир Зеленский просит страны Запада выделить 65 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета Украины и производство вооружений, а также профинансировать выплаты украинским военным, сообщает ТАСС.

По словам Владимира Зеленского, 40 млрд долларов нужны для покрытия дефицита бюджета. Еще 25 млрд долларов он запрашивает на производство вооружений. "Ракеты, дроны, средства радиоэлектронной борьбы, это направление - 25 млрд долларов. Это уже 65 млрд долларов, если все это закрывать", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Киеве.

При этом он дал понять, что также ищет у Запада деньги на зарплаты военным ВСУ, хотя прежде Украина покрывала эти расходы самостоятельно. "Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием", - сказал Зеленский.