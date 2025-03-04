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Зеленский заявил, что выборы в Украине пройдут после окончания конфликта
Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы в Украине пройдут после завершения конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик пояснил, что после начала перемирия должен быть разработан пошаговый план по завершению военного конфликта на Украине с соответствующими гарантиями безопасности для Киева. По его словам, этот план будет включать отмену военного положения, окончание войны, а также выборы главы государства.
"После окончания войны будет снято военное положение, и затем выборы будут проходить в соответствии с украинским законодательством", - пояснил глава киевского режима, комментируя события на политической арене.
Стоит отметить, что Зеленский также затронул тему переговоров в Джидде, прошедших 11 марта. "Мы готовы к формату тишины на 30 дней в той форме, которую нам предложила американская сторона", – сказал он.
Он также добавил, что на данный момент не получал приглашения от Дональда Трампа снова приехать в США.
"Хочу, чтобы любая наша встреча с президентом США была положительной, для этого надо всем готовиться", - заявил Владимир Зеленский.