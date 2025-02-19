Зеленского обвиняют в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7c54284-ab18-4389-a257-2d5d79992e64/11f03b63-da94-4847-afa6-9c14a9ef95d8.jpg 2025-02-20T07:06:01.000000Z00

Перечень претензий Вашингтона к Зеленскому продолжает расширяться. Его обвиняют теперь еще и в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры.

Об этой трагедии вспомнил Илон Маск.

Гонсало Лира работал в зоне боевых действий и был задержан в 2023-м. Почти год он провел в плену СБУ, где к нему применялись пытки. Лира скончался в застенках ровно год назад - в январе 2024-го.