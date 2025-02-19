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Зеленского обвиняют в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры

Перечень претензий Вашингтона к Зеленскому продолжает расширяться. Его обвиняют теперь еще и в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры.

Об этой трагедии вспомнил Илон Маск.

Гонсало Лира работал в зоне боевых действий и был задержан в 2023-м. Почти год он провел в плену СБУ, где к нему применялись пытки. Лира скончался в застенках ровно год назад - в январе 2024-го.

При Байдене эту историю пытались замять, но теперь, похоже, с Зеленского спросят за все, в том числе и за эту смерть.

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