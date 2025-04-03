3.66 BYN
3.13 BYN
3.46 BYN
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530d81d9-ad1b-48f6-9302-61f56056dec8/conversions/ff8e337a-09d1-4f5a-9248-e9477b3cd8e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530d81d9-ad1b-48f6-9302-61f56056dec8/conversions/ff8e337a-09d1-4f5a-9248-e9477b3cd8e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530d81d9-ad1b-48f6-9302-61f56056dec8/conversions/ff8e337a-09d1-4f5a-9248-e9477b3cd8e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530d81d9-ad1b-48f6-9302-61f56056dec8/conversions/ff8e337a-09d1-4f5a-9248-e9477b3cd8e5-xl-___webp_1920.webp 1920w
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Подземный толчок был зафиксирован в 20:04 по времени UTC (23:04 по минскому времени) в 182 км к юго-востоку от города Кимбе, где проживает более 18 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 49 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Как позже стало известно, в связи с произошедшим была объявлена угроза цунами.