Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземный толчок был зафиксирован в 20:04 по времени UTC (23:04 по минскому времени) в 182 км к юго-востоку от города Кимбе, где проживает более 18 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 49 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.