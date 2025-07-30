Землетрясение на Камчатке разбудило гигантский вулкан Ключевскую Сопку

Камчатка приходит в себя после землетрясения магнитудой 8,8 - одного из самых мощных в 21-м веке. Кадры с полуострова как из фильма-катастрофы. Земля уходит из-под ног, трясутся стены, мебель ходуном, в магазинах настоящий погром, все товары на полу. Люди в панике покидали дома.

Несмотря на силу стихии, пострадавших немного. Серьезных разрушений нет. Регион был готов к удару. Впрочем, ситуация пока остается напряженной - афтершоки, по словам экспертов, могут ощущаться еще около месяца.

В Северо-Курильском районе России объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ситуация на контроле у губернатора. В ряде стран по обе стороны Тихого океана - от Японии до Гавайев - были объявлены предупреждения о цунами. В Японии власти эвакуировали под два миллиона человек, включая сотрудников атомной станции «Фукусима». В США волны цунами достигли побережья Гавайев. В Калифонии и на Аляске объявлены меры предосторожности.