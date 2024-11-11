Скандальное интервью Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману назвали лживым и позорным зрители в англоязычных социальных сетях. Особое негодование из-за мата (на него перешел главарь киевского режима, когда обвинял Запад в недостаточной помощи) и оскорблений во время беседы.

В офисе Зеленского попытались оправдать использование нецензурной лексики потребностями аудитории. Это, ожидаемо, вызвало гнев уже у самих украинцев. При этом Зеленский, что называется, резко "переобулся" по отношению к Дональду Трампу. Если раньше он позволял себе пренебрежительные комментарии в его адрес, то теперь сокрушается, что избранный президент США не пригласил его на свою инаугурацию.