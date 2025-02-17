Желание Евросоюза направить в Украину свои якобы миротворческие силы разбивается о реальность

ЕС не обладает достаточным количеством подготовленных войск для участия в потенциальной миссии, заявил глава польского Бюро нацбезопасности Луковский. Чиновник подчеркнул, на реализацию задумки потребуется десятилетие. При этом Варшава в авантюре участвовать не намерена. Более того, глава МИД польского режима назвал планируемую переброску в Украину военных Евросоюза плохой идеей. Как выясняется, обязанностью Польши является защита исключительно восточного фланга НАТО, но не Украины.