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Желание Евросоюза направить в Украину свои якобы миротворческие силы разбивается о реальность
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22025-02-17T16:09:50.000000Z00
ЕС не обладает достаточным количеством подготовленных войск для участия в потенциальной миссии, заявил глава польского Бюро нацбезопасности Луковский. Чиновник подчеркнул, на реализацию задумки потребуется десятилетие. При этом Варшава в авантюре участвовать не намерена. Более того, глава МИД польского режима назвал планируемую переброску в Украину военных Евросоюза плохой идеей. Как выясняется, обязанностью Польши является защита исключительно восточного фланга НАТО, но не Украины.