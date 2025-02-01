Жертвами авиакатастрофы в Филадельфии стали семь человек, еще 19 пострадали

Семь человек погибли в результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия, включая шестерых людей, находившихся в самолете, а также одного жителя города, еще 19 получили ранения, заявила мэр Шерелл Паркер. Об этом сообщают РИА Новости.

"На борту разбившегося самолета было шесть душ, мы скорбим об их утрате. Мы также можем подтвердить, что как минимум еще один человек погиб в результате этой трагедии. Это было лицо, находившееся в машине", - сообщила она на пресс-конференции в субботу.

Паркер добавила, что еще 19 человек пострадали в результате инцидента и находятся в больницах.

"Но опять же, это не высечено на камне", - отметила она, указав на возможный рост числа жертв и пострадавших.

Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6:30 вечера по местному времени в пятницу (02:30 субботы мск), вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находились шесть человек. Согласно заявлению мексиканского МИД, все они были гражданами Мексики. Как заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум, все они погибли.

Как сообщил представитель компании - владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд, самолет перевозил девочку, которая прилетела в США за жизненно важным лечением и должна была вернуться обратно в Мексику. Ранее компания подтвердила, что борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий.