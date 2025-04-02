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Жертвами лесных пожаров в Южной Корее стали более 30 человек
Число погибших в результате сильнейших в истории Южной Кореи лесных пожаров на юго-востоке страны возросло до 31 человека, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на "Ренхап".
Министерство внутренних дел Республики Корея заявило, что один человек, получивший серьезные травмы в результате лесных пожаров в провинции Кенсан - Пукто, скончался. В результате общее число погибших достигло 31. Еще восемь человек получили серьезные ранения, 36 - легкие травмы.
Ранее сообщалось о 28 погибших.
Лесные пожары повредили более 4 тыс. домов, почти 2 тыс. сельскохозяйственных и животноводческих объектов, 7 храмов и 986 других строений.
Примерно 48 тыс. га лесов в 11 регионах выжжено, в результате чего около 3,3 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.