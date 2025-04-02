Жертвами лесных пожаров в Южной Корее стали более 30 человек

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33ab02e6-02d7-49c6-97d7-cdb78cb85ce7/conversions/15456ce9-f369-4ee0-aaed-36889b837993-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33ab02e6-02d7-49c6-97d7-cdb78cb85ce7/conversions/15456ce9-f369-4ee0-aaed-36889b837993-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33ab02e6-02d7-49c6-97d7-cdb78cb85ce7/conversions/15456ce9-f369-4ee0-aaed-36889b837993-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33ab02e6-02d7-49c6-97d7-cdb78cb85ce7/conversions/15456ce9-f369-4ee0-aaed-36889b837993-xl-___webp_1920.webp 1920w

Число погибших в результате сильнейших в истории Южной Кореи лесных пожаров на юго-востоке страны возросло до 31 человека, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на "Ренхап".

Министерство внутренних дел Республики Корея заявило, что один человек, получивший серьезные травмы в результате лесных пожаров в провинции Кенсан - Пукто, скончался. В результате общее число погибших достигло 31. Еще восемь человек получили серьезные ранения, 36 - легкие травмы.

Ранее сообщалось о 28 погибших.

Лесные пожары повредили более 4 тыс. домов, почти 2 тыс. сельскохозяйственных и животноводческих объектов, 7 храмов и 986 других строений.