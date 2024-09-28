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Жертвами урагана "Хелен" в США стали около 40 человек, миллионы жителей остались без электричества

Около 40 человек стали жертвами разрушительного урагана "Хелен" в США. Несколько миллионов жителей остались без электричества.

Стихия подтопила улицы и дороги, многие постояльцы заблокированы в своих жилищах. Спасатели снимают людей с крыш домов.

В штате Теннесси из-за сильного ветра долгое время не могли эвакуировать больницу, с задачей справился только полицейский вертолет. Колоссальный ущерб понесли штаты Флорида, Джорджия и Северная Каролина. Ураганный ветер повалил тысячи деревьев, повредил или разрушил дома.

Из-за сильных дождей остается подтопленным ряд районов в Англии. Закрыта ключевая автомагистраль в Глостершире, многие населенные пункты понесли урон от внезапных наводнений. Нарушено железнодорожное сообщение.

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