В Германии назревает народный бунт против канцлера Мерца. Тысячи разгневанных немцев вышли на общенациональную демонстрацию. Люди требуют прекратить военную поддержку Украины и сосредоточиться на дипломатии.

Митинги прошли во многих крупных городах страны, в том числе в Ганновере, Мюнхене. Собравшиеся осудили планы правительства по поставке ракет Taurus в Украину, предупредив о страшных последствиях.

Ракетная система Taurus очень опасна. Ее действие можно сравнить с бумерангом - то, что вы посылаете, в конечном итоге возвращается к вам.

"Если немецкая ракета попадет на территорию России, не удивляйтесь, если Путин воспримет это как акт войны и отреагирует соответствующим образом", - прокомментировал один из протестующих.

"Мерц даже не хороший человек. Как такой плохой человек может быть хорошим канцлером? Он позорит нашу страну. Он не просто профессиональный лжец, как они говорят каждый раз, а преступник и предатель Отечества. На самом деле в реальном правовом государстве этот человек был бы арестован. У него свои собственные финансовые интересы, ни при каких обстоятельствах это не пойдет на пользу нашей стране", - заявил уроженец Германии.