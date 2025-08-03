Жители Гагаузии требуют освободить Гуцул

На митинг в поддержку Евгении Гуцул вышло несколько тысяч жителей Гагаузии. Люди со всех уголков автономии собрались на центральной площади. Участники призывают власти Молдовы прекратить судебное преследование и освободить ее из-под ареста.

Александр Суходольский, депутат парламента Молдовы от Гагаузии: "Сегодня гагаузский народ встал на защиту своих интересов. Мирные инициативы гагаузов всегда служили предупреждением для горячих голов в Кишиневе, чтобы не допускать жестких действий. Но сейчас мы видим, что нынешний режим этого совершенно не замечает, не ориентируется и не чувствует настроений народа".