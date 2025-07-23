Жители Германии недовольны работой канцлера Мерца

64 % жителей Германии недовольны работой Мерца. Это личный антирекорд канцлера. Причем на востоке страны им недовольны еще больше - 74 %.

Падение рейтинга Мерца отражается и на его политической партии, которая также теряет поддержку.

По мнению большинства опрошенных, новый Кабинет министров допустил целый ряд ошибок. Среди них военная и финансовая поддержка Украины и неразумная налоговая политика в сфере электроэнергии.