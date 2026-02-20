3.73 BYN
Жители Латвии в соцсетях жалуются на счета за отопление
Автор:Редакция news.by
Январские счета за отопление в Латвии существенно выросли: по сравнению с декабрем 2025-го - до 60 %. В соцсетях люди демонстрируют жировки, суммы шокируют - 300-400 евро за месяц. В феврале тенденция сохранится.
Корреспонденты местного телевидения рассказывают, что пенсионеры, которым за отопление пришлось заплатить 350 евро, не представляют, как жить дальше.
Пособия выплачивают, если после оплаты коммуналки у семьи остается меньше установленного минимума на жизнь. А оно рассчитывается индивидуально, не универсально, так как не всем положено.