Жители Латвии в соцсетях жалуются на счета за отопление

Январские счета за отопление в Латвии существенно выросли: по сравнению с декабрем 2025-го - до 60 %. В соцсетях люди демонстрируют жировки, суммы шокируют - 300-400 евро за месяц. В феврале тенденция сохранится.

Корреспонденты местного телевидения рассказывают, что пенсионеры, которым за отопление пришлось заплатить 350 евро, не представляют, как жить дальше.