Жители Литвы выступают против немецкого завода Homanit
Автор:Редакция news.by
Литовцы пытаются достучаться до собственных властей. Жители поселка в Вильнюсском районе выступают против немецкого завода Homanit. Предприятие специализируется на производстве древесных плит.
Люди жалуются на постоянный шум и загрязнение окружающей среды. Протестующие обратились к литовским властям, однако их просьбы никто не слышит. Власти отказываются переносить предприятие, инвестиции в которое превышают 240 млн евро. Компания заявляет, что работает в рамках закона.
Для понимания: с самого начала строительства, 5 лет назад, местные жители уже были против него. Они писали жалобы и обращения к властям, но все без толку.