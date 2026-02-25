Жители Литвы выступают против немецкого завода Homanit

Люди жалуются на постоянный шум и загрязнение окружающей среды. Протестующие обратились к литовским властям, однако их просьбы никто не слышит. Власти отказываются переносить предприятие, инвестиции в которое превышают 240 млн евро. Компания заявляет, что работает в рамках закона.

Для понимания: с самого начала строительства, 5 лет назад, местные жители уже были против него. Они писали жалобы и обращения к властям, но все без толку.