Жители Норвегии подали более 200 жалоб после учений НАТО

Вооруженные силы Норвегии получили 213 жалоб на ущерб, причиненный в ходе учений НАТО Nordic Response, проводившихся в королевстве в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию NRK.

По ее информации, норвежские власти в данный момент занимаются рассмотрением жалоб и планируют завершить выплату компенсаций до лета. По словам штабного офицера по охране окружающей среды оперативного штаба Марианны Бё, общая стоимость ущерба составляет 15 млн норвежских крон (1,3 млн долларов). NRK отмечает, что большую часть жалоб составляют сообщения о загрязнении окружающей среды, включая неубранный мусор, около трети - причиненный жителям страны материальный ущерб. Кроме того, в некоторых случаях были повреждены сельскохозяйственные угодья.

Как сообщает вещательная корпорация, после учений Cold Response в 2016 году было зафиксировано 377 случаев причинения ущерба в совокупном размере в 8,5 млн норвежских крон (758 тыс. долларов).