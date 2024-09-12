Жители разных стран наблюдали суперлуние

Суперлуние прошло над миром - это редкое астрономическое явление совпало с "Урожайной Луной", а также с частичным лунным затмением.

Большую Луну можно было наблюдать в западной части России, в Африке, Северной и Южной Америке, Европе и некоторых частях Азии.