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Жители разных стран наблюдали суперлуние

Суперлуние прошло над миром - это редкое астрономическое явление совпало с "Урожайной Луной", а также с частичным лунным затмением.

Большую Луну можно было наблюдать в западной части России, в Африке, Северной и Южной Америке, Европе и некоторых частях Азии.

Рядом со спутником Земли также можно было увидеть небольшой, но яркий золотистый Сатурн.

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