Жители юго-восточной части Тегерана были вынуждены эвакуироваться

Улицы Тегерана опустели после предупреждения Израиля о возможных атаках на военные объекты в юго-восточной части города. Жителей этого района призвали эвакуироваться.

Утром израильские ВВС атаковали более 40 военных объектов на западе арабского государства. В МАГАТЭ сообщили, что в результате израильских атак пострадало здание, где производилось оборудование для центрифуг, обогащающих уран.

С обращением к нации выступил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, он ответил категорическим отказом на предложение президента США Дональда Трампа объявить капитуляцию. И заявил, что Иран будет "крепко стоять", не намерен сдаваться и ответит на любое военное вмешательство США, нанеся "невосполнимый урон".

На то, что США воздержатся от участия в конфликте, надеется и Москва. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя:

"Соединенные Штаты поддерживают Израиль прямо сейчас, в частности, поставляя оружие, и политически тоже. Будут ли США участвовать в военном плане? Я надеюсь, что нет. Президент Трамп говорил об этом. Он обусловил свое неучастие отказом от атак Ирана на военные объекты США. Я надеюсь, что так и останется. У нас и так достаточно конфронтации".