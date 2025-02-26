Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов

Жительница Красноярского края, участвуя в конкурсе по поеданию блинов, подавилась ими и умерла, инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района.

Информация о трагедии появилась в субботу, 1 марта, в ряде СМИ региона.



"КП"-Красноярск сообщает, что, по словам очевидцев, первую помощь никто из присутствующих на масленичных гуляньях оказать не смог. Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть.