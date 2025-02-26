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Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов
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Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блиновnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/653cb567-4cad-4ae7-8675-016473cb6eed/conversions/60a6de16-d3af-4a13-a2c1-72cf3cf2a704-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/653cb567-4cad-4ae7-8675-016473cb6eed/conversions/60a6de16-d3af-4a13-a2c1-72cf3cf2a704-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/653cb567-4cad-4ae7-8675-016473cb6eed/conversions/60a6de16-d3af-4a13-a2c1-72cf3cf2a704-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/653cb567-4cad-4ae7-8675-016473cb6eed/conversions/60a6de16-d3af-4a13-a2c1-72cf3cf2a704-xl-___webp_1920.webp 1920w
Жительница Красноярского края, участвуя в конкурсе по поеданию блинов, подавилась ими и умерла, инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района.
Информация о трагедии появилась в субботу, 1 марта, в ряде СМИ региона.
"КП"-Красноярск сообщает, что, по словам очевидцев, первую помощь никто из присутствующих на масленичных гуляньях оказать не смог. Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть.
Информацию о происшествии подтвердили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.