Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов

Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов

Жительница Красноярского края, участвуя в конкурсе по поеданию блинов, подавилась ими и умерла, инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района.

Информация о трагедии появилась в субботу, 1 марта, в ряде СМИ региона.

"КП"-Красноярск сообщает, что, по словам очевидцев, первую помощь никто из присутствующих на масленичных гуляньях оказать не смог. Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть.

Информацию о происшествии подтвердили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.

Красноярский крайблиныРоссияпроисшествие