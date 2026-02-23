3.73 BYN
Жителям Франции дали совет, как сэкономить электроэнергию
Автор:Редакция news.by
Французам советуют выключать на ночь из розетки телевизоры и роутеры, чтобы сэкономить. Совет своевременный: более трети французских семей признались, что испытывают трудности с оплатой отдельных счетов за газ или электричество.
Миллионы жителей Франции ищут способы экономии. Но одного лишь отключения роутера на ночь недостаточно, отмечает телеканал ТФ-1. Стоит полностью выключать электронные устройства после использования, особенно телевизоры, компьютеры, кофемашины, хлебопечки и микроволновые печи.