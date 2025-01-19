Жизнь под угрозой. Трампу грозят новые опасности, уверен американский бизнесмен

Трампу может грозить новое покушение. В этом уверен американский предприниматель Роберт Кийосаки.



Байден был слабым лидером и марионеткой, метался из стороны в сторону, но Трамп имеет четкую позицию в отношениях с Россией и Китаем. Это и ставит его жизнь под угрозу, отметил бизнесмен.

Роберт Кийосаки, бизнесмен (США):

"Если вы думаете, что жесткий лидер опасен, посмотрите, какой ущерб может нанести слабый лидер. Байден и Камала Харрис были худшими лидерами в истории Америки. Они причинили огромный вред нашей стране. Поэтому я сочувствую моему другу Трампу. Ему предстоит огромная работа. И вот почему его так быстро попытались вывести из игры. Они снова попытаются его убить. Я знаю это. Вы знаете это".

Большинство американцев с оптимизмом смотрят на новый срок Трампа