Журналисты обвинили премьер-министра Литвы в коррупции

Очередной коррупционный скандал в Литве. На этот раз в нем замешан премьер страны Гинтаутас Палуцкас. Местные журналисты опубликовали расследование о том, что компания "Гарнис", на 49 % принадлежащая политику, получила льготный кредит из госбанка. Денежные средства в размере 200 тыс. евро были предоставлены компании премьер-министра, когда он уже занимал этот пост. Сам он все обвинения отрицает.

Служба спецрасследований Литвы начала проверять данную информацию. И если она подтвердится, говорят эксперты, в стране может разразиться правительственный кризис. Не исключена даже отставка премьера. А пока Палуцкаса вызвал на ковер президент Науседа. Тот самый, который во время президентских выборов в 2019 году скрыл, что он был членом КПСС.