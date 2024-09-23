Зима в секторе Газа грозит людям катастрофой

Жители сектора Газа страдают от голода и жажды, сообщают представители ООН. По данным гуманитарных организаций, питаться этим людям удается не чаще, чем раз в два дня. 90 % жителей региона покинули свои дома и ютятся в лагерях для перемещенных лиц, доставка воды и продовольствия обеспечивается гуманитарными организациями, но постоянно прерывается из-за обстрелов и бомбардировок.