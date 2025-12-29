Зимние штормы и наводнения: непогода продолжает испытывать Европу

Швеции жертвами стихии стали уже 3 человека. Двое погибли из-за упавших деревьев, еще один - во время проведения работ по восстановлению энергоснабжения. Десятки тысяч домов в Швеции, Норвегии и Финляндии были обесточены. Из-за непогоды приостановлены авиарейсы, движение поездов и паромов, серьезно осложнено автомобильное и ж/д сообщение.