Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Зимние штормы и наводнения: непогода продолжает испытывать Европу

Швеции жертвами стихии стали уже 3 человека. Двое погибли из-за упавших деревьев, еще один - во время проведения работ по восстановлению энергоснабжения. Десятки тысяч домов в Швеции, Норвегии и Финляндии были обесточены. Из-за непогоды приостановлены авиарейсы, движение поездов и паромов, серьезно осложнено автомобильное и ж/д сообщение.

А на южные и восточные регионы Испании обрушились сильные ливни: один человек погиб, еще два пропали без вести. Ливни привели к масштабным подтоплениям. Разлившиеся реки смывали автомобили и мотоциклы.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Европанепогода