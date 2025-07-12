Золотой штат останавливает платежи по долговым обязательствам

Речь идет не просто об одном из рядовых регионов США. ВВП Калифорнии составляет 4 трлн долларов, и размер экономики превышает, например, японский. Замораживание долговых обязательств может иметь самые непредсказуемые последствия не только для штата, но и для США в целом - как минимум, подорожает обслуживание американского госдолга.