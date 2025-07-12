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Золотой штат останавливает платежи по долговым обязательствам
Калифорния готова заморозить платежи по своим долговым обязательствам минимум на 2 года. Иными словами, штат объявляет полноценный дефолт.
Речь идет не просто об одном из рядовых регионов США. ВВП Калифорнии составляет 4 трлн долларов, и размер экономики превышает, например, японский. Замораживание долговых обязательств может иметь самые непредсказуемые последствия не только для штата, но и для США в целом - как минимум, подорожает обслуживание американского госдолга.
Причина экономических трудностей Калифорнии заключается в массовом бегстве капитала, крайней дороговизне жизни и крахе местной социальной политики. Города штата наводнили наркоманы и бездомные. Бизнес бежит от высоких налогов. Умирает даже кинематографическое производство - за последний год обороты Голливуда рухнули на 40 %.