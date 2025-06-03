Орбан: ЕС хочет продолжения конфликта в Украине

Брюссель настаивает на продолжении военных действий в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет БЕЛТА с ссылкой на газету "Известия".

"Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать конфликт", - заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.

Венгерский премьер также констатировал, что усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию не принесли результата. "К сожалению, несмотря на усилия президента Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее", - сказал Орбан, подчеркнув, что Будапешт выступает против продолжения конфликта.