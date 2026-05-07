Военные США прибыли на полигон в Ожише для участия в учениях Amber Shock 26

Военнослужащие 2-го кавалерийского полка армии США прибыли на польский армейский полигон в Ожише у границы с Калининградской областью. Об этом сообщили в ведомстве при Минобороны Польши. Американские подразделения объединили силы с многонациональной батальонной боевой группой НАТО для совместных тренировок в рамках учений Amber Shock 26. Всего в них принимают участие 3,5 тыс. человек. Военные будут выполнять тактические задачи и задачи по ведению огня. Задействовано несколько сотен единиц военной техники.