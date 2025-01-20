Волонтеры ищут ценную находку

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Космический гость. Минский планетарий ищет очевидцев. 25 декабря камеры белорусской метеасети зафиксировали суперболид. Он пролетел над столицей и упал около райцентра Смолевичи. Жителей прилегающих деревень Рябый Слуп, Черный Лес, Высокие Ляды просят обращать внимание на необычные камни разных размеров. Метеорит должен притягивать магнит и быть плотным.
Уникальная находка имеет большое научное значение и может стать шестым известным метеоритом на территории Беларуси.