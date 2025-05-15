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Встреча Эрдогана и Зеленского продлилась почти три часа
В Анкаре завершилась встреча Эрдогана с Зеленским, она продлилась почти три часа. Переговоры проходили не только в условиях геополитического шторма, но и реального землетрясения. Эпицентр толчков магнитудой 5,2 зафиксировали в городе Конья, но остаточная волна дошла и до турецкой столицы.
Долгожданные переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пока не стартовали. Шанс на их начало сохраняется. Ожидается, что помощник президента России Мединский сделает заявление в 17:30.
Российская делегация еще с утра ожидает украинскую, которой до сих пор нет. Пока нет согласия сторон и по повестке. Украинцы говорят о намерении согласовать условия 30-дневного прекращения огня, россияне готовы обсуждать только территориальный вопрос и обмен пленными.
Известно, что российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский, а украинскую, как заявил Зеленский, возглавит министр обороны.
Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Турции. Он также не исключает возможность своего приезда в Турцию, "если это будет уместно в интересах заключения мира".