"Выгодно и интересно" - аналитик рассказал, как в Латинской Америке воспринимают соглашение МЕРКОСУР

Как воспринимается соглашение МЕРКОСУР в странах Латинской Америки, нет ли там протестов или, наоборот, все воодушевленно относятся к тому, чтобы выйти на европейский рынок, обсудил эти вопросы в "Актуальном интервью" аналитик Дмитрий Швайба.

"С одной стороны, латиноамериканские аграрии почуяли какую-либо выгоду и с энтузиазмом восприняли эту историю. Нужно сказать, что экономика латиноамериканских стран в большей степени опирается на глобальные поставки аграрной продукции, поэтому есть ощущение, что им стало даже это выгоднее и интереснее", - полагает собеседник.

К тому же, это один из крупнейших рынков свободной торговли в мире, который охватывает потребление 700 млн человек товарами первой необходимости, а именно продуктами питания. Однако не все так единодушно. Например, на церемонии подписания соглашения не присутствовал глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Кстати, европейская дипломатия попыталась очень хитрым образом обыграть эту историю. Они начали свой визит с Бразилии, встретились с ее президентом, а потом переместились для подписания соглашения в соседнюю страну. Но это не отменяет факта, что Бразилия, если не настороженно, то с меньшим уровнем политического веса поучаствовала во всем этом соглашении. "Это связано в первую очередь с глобальными видениями и перспективами развития мира для этой страны. Они видят себя в рамках других интеграционных образований, не исключая возможности участия в том числе и в этом интеграционном образовании", - отметил гость интервью.

Дмитрий Швайба

"Мир будущего - это пестрая картина из множества интеграционных образований, и где можно получить какие-то выгоды, страны будут определять для себя точки, в которых будут накладываться несколько интеграционных образований, и таким образом в этих странах можно получить большую выгоду, сотрудничая со всеми сторонами", - заявил аналитик. Такой мастер-класс, например, показывает Турецкая Республика. На Аравийском полуострове немало стран, которые играют в эти истории. Бразилия тоже готова поучаствовать в такой игре, но сказать, что это единодушное решение на территории Латинской Америки, то такого сказать нельзя.

К тому же, напомнил Дмитрий Швайба, в объединении МЕРКОСУРА участвует и Венесуэла. "Поэтому там пока происходит совершенно непонятная история, но, например, эта страна не участвовала в соглашениях и объединениях. Это дилемма для стран Латинской Америки, каким образом интегрировать это объединение. Все сложно, мир усложняется", - сказал он.

По его словам, 25 лет назад, когда начали обсуждаться данные соглашения, как и все подписать эти соглашения было проще, но даже тогда Европа не решилась на предоставление части сегмента своего рынка сельхозпродукции для Латинской Америки. В текущей ситуации это сделать еще сложнее, не говоря о том, что фактически европейские чиновники пытаются уязвить лично президента США Дональда Трампа, заходя в экономические, политические процессы на территории западного полушария, которые Трамп совершенно открыто назвал своей вотчиной. "Это очень серьезная политическая борьба, которая нужна и для геополитического противостояния, для каких-то более внятных ответов при все более обостряющихся отношений США и европейской бюрократии", - завершил свою мысль Дмитрий Швайба.