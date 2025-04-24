За следующую пятилетку ВВП рассчитывают нарастить на 16 %

Поддержка регионов, цифровизация экономики, большая программа арендного жилья - это лишь отдельные приоритеты развития Беларуси на будущую пятилетку. Перспективы сегодня обсудили в правительстве. Совмин рассмотрел ключевые программные документы. Среди них - Концепция социально-экономического развития до 2030 года. Пока документ представлен в общих чертах. Постепенно его детализируют. Но приоритеты уже расставлены. Что интересно, впервые с опорой на ожидания граждан.

Главный пятилетний прогнозный документ страны впитал все опорные задачи - все то, что звучало и в предвыборной программе Президента, и после во время инаугурации, а затем и конкретные поручения новому правительству. Здесь сконцентрировали все. И при этом развитие уложили в конкретные цифры. Профильный министр обозначит, пожалуй, главное - экономика темпов не снизит.

А вот в приоритеты записали, во-первых, цифровизацию. Посыл понятен: технологии сегодня - это синоним конкурентоспособности нашей промышленности и реальный вклад в рост экономики. Во-вторых, поддержат регионы, им нужны инвестпроекты и социальная инфраструктура. Правительство обещает полную вовлеченность в региональное развитие. А еще арендные квартиры. То, о чем многократно звучало на высшем уровне - такое жилье здорово поможет реальному сектору, вдохнет жизнь в регионы. Плюс туризм, чей потенциал также пора бы использовать куда больше.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Из новшеств: впервые в программе есть четкие оцифрованные показатели, которые мы должны достичь и контролировать. Также впервые программа обеспечена ресурсной поддержкой экономики. Плюс к этому мы провели масштабное социологическое исследование.

Кстати, о социологии премьер скажет неслучайно. У белорусов тоже спросили, какой они видят будущую пятилетку в разрезе ожиданий и чаяний. Людей (а это более 30 тыс. человек) опросили не просто так: общие позиции заложили в программу социально-экономического развития.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

Что показало исследование? Граждане наши прагматичные и хотят повышения благосостояния, хотят хорошей инфраструктуры, хотят развития промышленности. В то же время хотят улучшения управления в государстве, снижения бюрократизации, развития новых отраслей, связанных с инновациями.