14 июня - Всемирный день донора крови. Кто из белорусов принял участие в безвозмездном донорстве

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. И количество белорусов, которые желают спасти чью-то жизнь, с каждым годом растет.

Расскажем о тех, кто не желает оставаться безучастным к чужой беде.

Безвозмездное донорство

В передвижной лаборатории в минском офисе Красного Креста с раннего утра многолюдно. В числе первых, кто пришел сдать кровь на безвозмездной основе, хоккейная команда Президента и руководство Федерации хоккея Беларуси.

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Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси:

"Спортивное сообщество в целом всегда ориентировано на здоровый образ жизни и всячески поддерживает инициативы, которые направлены на оздоровление нации. Именно поэтому хоккейная команда Президента уже много лет подряд традиционно приходит в преддверии Дня донора поучаствовать в акции безвозмездной сдачи крови".

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Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Что для нас, для спорта, сделать благородное дело и для мужиков сдать кровь? Призываю всех, кто хочет помочь и быть полезным людям, которые нуждаются в этом, потому что мы не знаем, как повернется жизнь и кому это может понадобиться. Может, это будет помощь нашим друзьям или маленьким деткам".

Еще один пункт развернулся на базе городского Центра трансфузиологии. Минский горком Коммунистической партии Беларуси принял участие в донации. В числе добровольцев как те, кто впервые решился на этот шаг, так и почетные доноры.

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Юрий Круглик, первый секретарь Минского городского комитета Коммунистической партии Беларуси, рассказал, как давно он принимает участие в акции по безвозмездной сдаче крови: "Если брать лично мою историю, то кровь я начал сдавать еще в 1999 году. Сегодня для того, чтобы стать почетным донором, либо 40 раз сдаешь кровь в классическом понимании, либо 80 раз плазму крови. Для нас демографическая безопасность, здоровье нации - это один из приоритетов. У нас так в программных документах это и прописано".

В 2024 году в организации службы крови в Беларуси пришло максимальное число доноров - более 102 тыс. Из них 68 тыс. - почетные. В течение года суммарно насчитывалось около 360 тыс. донаций. Благодаря им удалось заготовить около 270 тыс. литров различных компонентов крови.

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Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

"Это все используется для оказания медицинской помощи, потому что практически ежедневно проводится более полутора тысяч переливаний крови и ее компонентов. Пациентам при получении политравм, при проведении химиотерапии, при проведении сложных кардиохирургических операций, после кесаревых сечений ежедневно нужно переливание крови и ее компонентов. Поэтому донорский "тихий подвиг", как он называется, это очень значимо для нашего общества. Кровь - это не предмет бизнеса, кровь нигде не продается. И только благодаря такой неравнодушной позиции наших доноров удается спасать жизни нашим гражданам".