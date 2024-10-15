15 октября - День работников фармацевтической и микробиологической промышленности

Белорусская фарминдустрия развивается системно и динамично. На страже лекарственной безопасности числятся 35 предприятий государственной и частной форм собственности. Всего в Беларуси зарегистрировано более 4 тысяч лекарственных препаратов, из них 1750 выпускают отечественные производители. Ставку делают на качество и экспорт.

В последнее время доля отечественных лекарств и на внутреннем рынке поддерживается на уровне не менее пятидесяти процентов. За пять лет в Беларуси освоили и зарегистрировали более 400 новых препаратов. Говорят и о многочисленных перспективах развития фармотрасли - до 2030-го в нашей стране реализуют 22 инвестиционных проекта с общей стоимостью более 900 миллионов рублей.