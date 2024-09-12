20 лет на страже здоровья. РНПЦ "Мать и дитя" принимают поздравления

Медики РНПЦ "Мать и дитя" принимают поздравления! 11 октября столичному центру 20 лет.

Они на страже материнского здоровья, выхаживают малышей с аномально низкой массой тела, помогают парам, потерявшим всякую надежду стать родителями.

Это уникальное медицинское учреждение. Здесь работают с самыми непростыми случаями - тяжелыми патологиями беременности, коррекцией пороков плода, преждевременными родами и последующей помощью недоношенным малышам.

Врачи каждый день доказывают своим пациентам, что невозможное возможно! Ежедневно здесь рождаются дети у мам, которые еще 10 лет назад не могли бы забеременеть и выносить здоровых малышей.

Только благодаря ЭКО на свет появились больше 10 тысяч маленьких белорусов. А благодаря передовым технологиям медпомощи и высококлассным специалистам наши медики спасают жизни даже в самых тяжелых случаях. Младенческая смертность в Беларуси остается одной из самых низких в мире. Что отрадно, такая помощь доступна всем мамам и их малышам.