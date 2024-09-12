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20 лет на страже здоровья. РНПЦ "Мать и дитя" принимают поздравления
Медики РНПЦ "Мать и дитя" принимают поздравления! 11 октября столичному центру 20 лет.
Они на страже материнского здоровья, выхаживают малышей с аномально низкой массой тела, помогают парам, потерявшим всякую надежду стать родителями.
Это уникальное медицинское учреждение. Здесь работают с самыми непростыми случаями - тяжелыми патологиями беременности, коррекцией пороков плода, преждевременными родами и последующей помощью недоношенным малышам.
Врачи каждый день доказывают своим пациентам, что невозможное возможно! Ежедневно здесь рождаются дети у мам, которые еще 10 лет назад не могли бы забеременеть и выносить здоровых малышей.
Только благодаря ЭКО на свет появились больше 10 тысяч маленьких белорусов. А благодаря передовым технологиям медпомощи и высококлассным специалистам наши медики спасают жизни даже в самых тяжелых случаях. Младенческая смертность в Беларуси остается одной из самых низких в мире. Что отрадно, такая помощь доступна всем мамам и их малышам.
В 2024 году РНПЦ "Мать и дитя" отмечен премией главы государства "За духовное возрождение". Тем самым признан особый вклад центра не только в доступность медицинской помощи, но и популяризацию семейных ценностей.
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