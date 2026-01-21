3.72 BYN
21 января в Беларуси проходит акция по профилактике гриппа и ОРВИ
Автор:Редакция news.by
21 января в Беларуси в рамках Единого дня здоровья проводится акция по профилактике гриппа и ОРВИ, которые остаются самыми массовыми инфекциями.
Грипп - это опасное заболевание, чреватое тяжелыми осложнениями, особенно для людей с хроническими болезнями. Заразиться можно в любом общественном месте, а один больной может передать вирус десяткам окружающих. Болезнь начинается резко с высокой температуры и ломоты в теле, и лечить ее нужно под контролем врача.
Надежнее всего защищает вакцинация, которая безопасна и предотвращает заболевание в 80 % случаев. Сделать прививку можно в поликлиниках города, и это самый эффективный способ позаботиться о здоровье.