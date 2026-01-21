21 января в Беларуси проходит акция по профилактике гриппа и ОРВИ

21 января в Беларуси в рамках Единого дня здоровья проводится акция по профилактике гриппа и ОРВИ, которые остаются самыми массовыми инфекциями.

Грипп - это опасное заболевание, чреватое тяжелыми осложнениями, особенно для людей с хроническими болезнями. Заразиться можно в любом общественном месте, а один больной может передать вирус десяткам окружающих. Болезнь начинается резко с высокой температуры и ломоты в теле, и лечить ее нужно под контролем врача.