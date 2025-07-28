В Беларуси уровень заболеваемости вирусными гепатитами сократился на 18 %. И за 2024 год зафиксировано 3600 случаев, из них две-трети приходится на гепатит С. Больше половины заболевших - мужчины.

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом. Это важный повод напомнить о необходимости соблюдения мер безопасности и вакцинации. В системе здравоохранения Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый смог пройти раннюю диагностику гепатитов и при необходимости получить лечение.

Хронические гепатиты В и С могут незаметно вызывать тяжелые поражения печени, включая цирроз и рак. Однако их можно предупреждать, контролировать, а в случае гепатита С - полностью излечить. Ежегодно в нашей стране пациенты с таким вирусом получают необходимое лечение, эффективность которого более 95 %.