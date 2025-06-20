Беларусь и Куба обсудили усиление сотрудничества в здравоохранении

Беларусь и Куба расширяют взаимодействие в сфере здравоохранения и фармацевтики. Парламентарии двух государств в формате видеоконференции обсудили состояние и перспективы сотрудничества, поставки белорусских препаратов на территорию дружественной республики, их реализацию и совместное производство.

Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:

"На протяжении многих лет нам поставляются продукты для производства лекарственных препаратов трех наименований в Республике Беларусь. Сегодня мы уже продвинулись дальше и зарегистрировали на кубинской территории более 15 наших лекарственных препаратов, которые планируется продавать на территории Кубы, а также сопредельных стран".

"Наш Президент неоднократно отмечал важность парламентского взаимодействия в рамках народной дипломатии, чтобы искать общие точки соприкосновения. Их у нас с Кубой достаточно много. Мы не просто дружим, мы братские народы, поддерживаем друг друга по разным направлениям, - подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич. - И нам очень важно, чтобы на парламентской площадке специалисты решали проблемы, которые периодически возникают в нашем сотрудничестве".