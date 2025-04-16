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Белфармпром запустил проекты по локализации производства лекарств

Порядка 10 проектов по локализации производства лекарств реализуются в Беларуси в кооперации с иностранными фармкомпаниями, сообщили в холдинге "Белфармпром".

В частности, есть проекты с европейскими и китайскими предприятиями, также ведется тесное сотрудничество с Республикой Куба. С кубинцами работаем по части вакцин, с китайскими компаниями - по лекарственным препаратам.

Кроме этого холдинг активно сотрудничает с российскими коллегами по локализации производства лекарств на площадках белорусских фармпредприятий. В скором будущем в Беларуси начнут производить инсулин с использованием субстанции российского производства.

лекарствамедицинаБелфармпром