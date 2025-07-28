Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию ребенку из Казахстана

Уникальную операцию ребенку из Казахстана провели белорусские кардиохирурги. Мальчик прибыл в РНПЦ детской хирургии с редкой патологией.

А именно с утолщением сердечной мышцы, которое нарушало работу сердца и могло привести к трансплантации органа. Ребенок был в тяжелом состоянии, с выраженным нарушением кровотока органа.

Потенциально операцию могли провести в Америке, Германии, Турции или в Беларуси. Первыми откликнулись наши специалисты.

Операция длилась 5 часов. Из них - на 2 часа сердце останавливали. Врачи удалили мышцы, которые нарушали работу органа. Благодаря этому трансплантация не понадобилась.