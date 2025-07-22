Белорусские медики контролируют здоровье аграриев во время уборочной

В Беларуси все службы во время уборочной работают в особом режиме. Руку на пульсе держат и медики. Внимание специалистов - труженикам полей, которым оказывается бесперебойная и качественная медицинская помощь.

Врачи контролируют здоровье и самочувствие хлеборобов, следят за питанием и соблюдением питьевого режима. Перед началом работы ежедневный строгий предрейсовый осмотр, полный чекап организма, включающий измерение артериального давления, температуры, частоты сердечных сокращений, а также проверку на алкотестере.