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Белорусские медики контролируют здоровье аграриев во время уборочной
Автор:Редакция news.by
В Беларуси все службы во время уборочной работают в особом режиме. Руку на пульсе держат и медики. Внимание специалистов - труженикам полей, которым оказывается бесперебойная и качественная медицинская помощь.
Врачи контролируют здоровье и самочувствие хлеборобов, следят за питанием и соблюдением питьевого режима. Перед началом работы ежедневный строгий предрейсовый осмотр, полный чекап организма, включающий измерение артериального давления, температуры, частоты сердечных сокращений, а также проверку на алкотестере.
Выездные бригады медиков работают во всех хозяйствах. Контроль - за каждым экипажем. А их у нас в стране порядка 7 тысяч.