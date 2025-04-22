Более 20 лет на страже здоровья. Расскажем, как в РНПЦ радиационной медицины лечат пациентов

Более 20 лет РНПЦ радиационной медицины и экологии человека возвращает людям самое ценное - здоровье. Центр создавали для специализированной помощи людям, проживающим на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Сегодня точнейшая диагностика, сложнейшие операции и тяжелейшие курсы химиотерапии дают шанс на спасение не только белорусам.

РНПЦ радиационной медицины и экологии человека

Дмитрий Сухинин пережил сложную операцию на сердце и спустя время в РНПЦ планово проходит обследование радиоизотопами. На высокоточное исследование по новому и абсолютно безопасному методу требуются считанные минуты.

Такие лучевые исследования с помощью радионуклидов поставлены на поток. С июля 2024-го полтысячи благодарных пациентов, которые с помощью современного метода диагностики застраховались от сердечно-сосудистых рисков.

Дмитрий Гавриленко, заведующий отделением функциональной диагностики РНПЦ радиационной медицины и экологии человека:

"Ведем речь конкретно о сцинтиграфии миокарда. Для нас был новый шаг, передовая технология, которую мы внедрили. Около 16 % пациентов ушли на коронарографию, по результатам которой им было выполнено стентирование коронарных артерий или аортокоронарное шунтирование".

"Есть такие уникальные методики исследований, которые проводятся только у нас - ноу-хау. Мы внедрили диагностику миеломной болезни. Позволяет на ранней стадии оценить поражение костной структуры у этих пациентов. Это выводит нас на высокий экспертный уровень", - рассказал Андрей Филюстин, заведующий рентгеновским отделением РНПЦ радиационной медицины и экологии человека.

Методы лечения соответствуют международным стандартам ВОЗ

Жалгас Мангибаев преодолел 3 тысячи километров, чтобы приехать с сыном из Казахстана на операцию по пересадке почки, которая даст шанс на полноценную жизнь. Каждый шаг на пути к выздоровлению под контролем команды высококлассных специалистов.

Жалгас Мангибаев, житель г. Актау (Казахстан):

"На гемодиализе сидит. Мы хотим новую почку. И нигде невозможно сделать, только в Беларуси. Я и в Китай вышел, и в Турцию вышел, в Индию. Везде с донорами надо идти, а тут можно трансплантацию делать".

История создания авторитетного центра

Трудно представить, что уникальной базы могло бы и не быть, если бы не забота Президента о людях. Еще в 1990-м для работы с населением, пострадавшим в результате катастрофы на ЧАЭС, был создан областной спецдиспансер. Его возможности позволяли диагностировать заболевания на догоспитальном этапе и консультировать пациентов.

Возникла необходимость в базе, которая включала бы лечебно-диагностические и исследовательские функции. В 1993-м начали возводить новое здание на 450 коек. Однако из-за срыва валютного финансирования работы приостановили. Через 4 года в 1997-м на объекте побывал Президент и принял решение строительство возобновить. Диспансер включили в перечень приоритетных строек. Зимой 2002-го РНПЦ радиационной медицины и экологии человека открыли. Заработала поликлиника на 500 посещений в смену, чуть позже дверь открыл госпитальный корпус на 360 коек.

Качество и доступность медуслуг в регионах

Здесь сконцентрированы все виды передовых технологий диагностики, оказания специализированной помощи и реабилитации. Современное оборудование позволяет специалистам быстро и качественно проводить исследования любой сложности.

Широкий круг научных исследований

Всего за два десятка лет областной спецдиспансер вырос до масштаба авторитетного многопрофильного центра. Квалификация врачей и серьезная техническая база позволяют ведущему центру в области радиационной медицины возвращать пациентам утраченное здоровье, а еще успешно вести научную работу и испытывать новые лекарственные препараты для спасения жизней людей.

Виктор Мицура, замдиректора РНПЦ радиационной медицины и экологии человека:

"У нас 4 научные лаборатории. Мы принимаем генетические тесты, делаем многие тесты, которые больше нигде не производятся у нас в стране. Большое внимание уделяется гематологическим заболеваниям, именно множественная миелома, лейкозы, мы сейчас выполняем исследования по внедрению CAR-Т-клеточной терапии".