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Более 5 млн доз вакцин было введено в Беларуси в 2024 году
Более 5 млн доз вакцин было введено в организациях здравоохранения Беларуси в 2024 году. Об этом сообщил профильный министр во время научно-практической конференции.
Александр Ходжаев подчеркнул - вакцины защищают каждого из нас по отдельности и позволяют нам защищать коллективное здоровье людей. Так охват профилактическими прививками детей и взрослых достиг оптимального уровня: для детей - не ниже 97 %, для взрослых - не ниже 95 %.
С этого года в рамках Национального календаря профилактических прививок идет вакцинация населения против 13 инфекционных заболеваний, а в рамках перечня прививок по эпидпоказаниям - против 21-й инфекции.