Более 5 млн доз вакцин было введено в Беларуси в 2024 году

Более 5 млн доз вакцин было введено в организациях здравоохранения Беларуси в 2024 году. Об этом сообщил профильный министр во время научно-практической конференции.

Александр Ходжаев подчеркнул - вакцины защищают каждого из нас по отдельности и позволяют нам защищать коллективное здоровье людей. Так охват профилактическими прививками детей и взрослых достиг оптимального уровня: для детей - не ниже 97 %, для взрослых - не ниже 95 %.