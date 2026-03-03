Чекапы и диспансеризация: как в Беларуси поддерживают женское здоровье

Поддержка прекрасного пола и семей стоит в центре государственной политики Беларуси. В Год белорусской женщины еще больше внимания уделят здоровью, профилактике и раннему выявлению возможных заболеваний.

К слову, в республике свыше 75 % врачей - женщины, а среди среднего медперсонала насчитывается более 95 %.

Сегодня белоруски работают в реанимациях, берут на себя высокотехнологичные вмешательства. Также женские руки уверенно держат скальпели в операционных. Растет число и женщин-руководителей, которые возглавляют учреждения. В медцентрах доступны комплексные чекапы с УЗИ и консультациями специалистов. Также внимание отдано и профессиональному росту женщин-медиков.

Наталья Постоялко, главврач Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии:

"Белорусские женщины стремятся быть красивыми. Нас ежегодно посещают более 100 тыс. пациентов. В 2025 году география пациентов была как никогда широка - из Прибалтики, Германии, США".

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич заявил о работе над сохранением на низком уровне младенческой и детской смертности, продолжительности активной жизни. "В рамках программы диспансеризации появляется возможность раннего выявления часто встречающихся заболеваний. В Минске есть все возможности с минимальными сроками ожидания решить данные проблемы", - подчеркнул он.

В Беларуси организованы регулярные акции, направленные на поддержку материнства и профилактику заболеваний. Проводятся круглые столы в организациях и вузах, обследуют женщин на предприятиях с последующим направлением на консультации. В 2026 году будут проводиться и акции с репродуктологами.