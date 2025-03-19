Доступность и эффективность. Итоги работы сферы здравоохранения за 2024 год подвели в Минске

В Минске озвучили итоги работы сферы здравоохранения за 2024 год. Коллегия проходит в 10-й клинической больнице города.

Расскажем об основных темах заседания.

Доступная и качественная медицина

Доступность и эффективность медицины, строительство новых объектов и укрепление материально-технической базы - в том числе такие темы обсудили 19 марта во время коллегии по итогам работы системы здравоохранения белорусской столицы за прошлый год.

В 2025 году в Минске введут в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения. В частности, медцентр по улице Маяковского, взрослые и детские поликлиники в новых микрорайонах города. Также продолжается модернизация и обновление медицинского оснащения.

Наталья Саевич, главврач 3-й городской клинической больницы г. Минска им. Е. В. Клумова:

"За последние 5-6 лет клиника практически полностью обновила свою материально-техническую базу. На базе нашей клиники в 2020 году был сделан кабинет компьютерной томографии. У нас очень хорошо обновилась материально-техническая база эндоскопического центра. Кроме этого, практически все аппараты УЗИ высокого и экспертного класса".