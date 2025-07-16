Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Брестской области выписаны домой

"После того как пострадавшие были осмотрены на месте специалистами скорой медицинской помощи, были направлены в два учреждения здравоохранения на госпитализацию. Часть пострадавших перевезена в Березовскую ЦРБ, еще часть пострадавших в Ивацевическую ЦРБ. Для оказания оперативной медико-консультативной и практической помощи коллегам в Березовскую ЦРБ выехала бригада областных врачей-специалистов. У пострадавших были диагностированы сочетанные травмы различной степени. Это ЧМТ, переломы, ушибы, рваные раны. На сегодняшний момент в Березовской ЦРБ находится 10 пострадавших. Четверо сейчас госпитализированы в реанимационное отделение. Шесть пострадавших находятся на лечении в травматологическом отделении. В Ивацевичской ЦРБ, куда были госпитализированы 5 пассажиров автобуса, сейчас они все находятся в травматологическом отделении. Конечно же, медики оказывают всю необходимую помощь, проводятся все необходимые диагностические лечебные мероприятия".